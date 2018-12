Ukrajina dostane od NATO techniku pro utajené spojení

„NATO poskytne Ukrajině dodatečnou podporu, zejména jí do konce roku dodá techniku pro utajené spojení,“ řekl šéf Aliance. Tato technika má být součástí pomoci v hodnotě 40 milionů eur (asi jedna miliarda korun), kterou NATO přislíbilo Kyjevu na posílení ozbrojených sil.

Ukrajinský prezident zdůraznil, že považuje osvobození 24 zajatých Ukrajinců za „absolutní prioritu“, Moskva to ale odmítá a chystá se je soudit za to, co nazývá nezákonným překročením ruských hranic.

„Ukrajina vyzývá spojence, aby přijali komplexní a tvrdá opatření v reakci na ruské akce,“ prohlásil Porošenko. NATO v odpovědi na agresivní chování Ruska v posledních letech posílilo svou přítomnost v Černém moři.