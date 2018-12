Panika v italském klubu si vyžádala šest mrtvých. Životy byly přervány kvůli hlouposti nebo hamižnosti, říká Salvini

Mezi oběťmi jsou tři dívky a dva chlapci věku od 14 do 16 let a 39letá žena, která do klubu doprovázela svoji dceru. Třináct zraněných je ve vážném stavu. Do klubu Lanterna azzurra ve městě Corinaldo nedaleko Ancony podle rozhlasové stanice RAI přišlo asi tisíc lidí. Konal se tam koncert rappera známého pod pseudonymem Sfera Ebbasta.

Těla obětí záchranáři podle velitele anconských hasičů Dina Poggialiho našli u nízké zídky u východu z diskotéky. Na jednom z videí, jež zveřejnila televize RaiNews24, je vidět, jak se dav tlačí ven, zídka padá a lidé se jeden přes druhého řítí k zemi.

Někteří svědci vypověděli, že chaos způsobil sprej podobný pepřovému, který na koncertě rozprášil jeden z návštěvníků. Nicméně velitel anconských hasičů Dino Poggiali tuto informaci nepotvrdil.

„Lidé jeden po druhém padali přes sebe,“ popsal návštěvník klubu

Stejně tak velitel hasičů nedokázal podle agentury AP říct, zda je pravda, že jeden z únikových východů byl zavřený nebo zablokovaný. Dodal, že když záchranáři dorazili do klubu, všechny dveře byly otevřené.

„Byl tam zmatek. Vyhazovači se snažili dostat lidi ven,“ řekl jeden z návštěvníků klubu rádiu RAI. „Vyšel jsem ven hlavním vchodem. Lidé jeden po druhém padali přes sebe,“ popsal.

Podle italské polovojenské policie (carabinieri) se na koncert prodalo více vstupenek, než jaká je kapacita klubu. Také italský ministr vnitra Matteo Salvini řekl, že je „podle všeho pravda, že uvnitř bylo více lidí, než je povoleno“. Prohlásil, že k odpovědnosti budou pohnáni ti, kdo mohou za to, že kvůli „hlouposti, zlomyslnosti nebo hamižnosti byly přervány životy šesti lidí“.

Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili.

Oggi alle 11 in Piazza del Popolo un minuto di silenzio. #Ancona pic.twitter.com/0bkQiKgMAX — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 8, 2018

Agentura AP uvádí, že střední školy v Itálii jsou obvykle v sobotu otevřené, ale že na dnešek připadá náboženský svátek, a tak mají studenti volno. Zřejmě proto jich tolik bylo ještě dnes nad ránem v klubu.

Loni v červnu vypukla davová panika při sledování přímého přenosu finále fotbalové Ligy mistrů na náměstí v Turíně. Na místě podle všeho rozptýlil slzný plyn gang zlodějů, který chtěl okrást fanoušky. Asi 1500 lidí tehdy utrpělo zranění, jedna žena zemřela na infarkt.