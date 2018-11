USA dál posílají nezletilé migranty do stanů v texaské poušti. Podle kritiků tábor připomíná vězení

Nezletilí bez doprovodu rodičů se musí pod policejním dozorem registrovat v El Pasu. Pak jsou odvezeni za drátěný plot do stanového městečka uprostřed texaské pouště. Podle kritiků ovšem místo připomíná spíš vězení.

„Moje hlavní obavy se týkají toho, že jsou tam příliš dlouho. Původní myšlenka, že jsou tam zavření jako součást nějakého přemisťovacího procesu, je směšná, když je mají na starost lidé, kteří dělají vše pro to, aby jejich přemístění zastavili,“ tvrdí aktivista Joshua Rubin.

Z přechodného řešení se stalo trvalé

Úřady původně tábor otevřely na přechodnou dobu jednoho měsíce pro asi 360 dětí. Po necelém půlroce se ale kapacita zvýšila na téměř 2500 nezletilých. Vláda plánuje jeho provoz do roku 2020. „Průměrně tam zůstanou asi padesát dní. Podle rozhodnutí soudu ale i dvacet dní je dost na to, aby je to poškodilo. Jsou to děti a padesát dní je hodně. Stejně jako devadesát nebo sto padesát. A i to se děje,“ upozornil Rubin.