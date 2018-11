„Žádné zločince do země nepustíme.“ Trump hrozí uzavřením hranice s Mexikem

Podle Trumpa jsou mnozí migranti „hrubí lidé“

Prezident rovněž potvrdil zprávu časopisu Newsweek, že dal americkým vojákům na hranici povolení použít smrtící sílu proti migrantům, pokud to bude nutné. „Doufám, že nebudou muset,“ poznamenal Trump. Zdůraznil ale, že nemá jinou možnost, protože úřady v tomto případě mají co do činění s „hrubými lidmi“. Podle Trumpa je mezi migranty mnoho zločinců a „strašně nebezpečných osob“. „Žádné zločince do země nepustíme,“ ujistil.

K jižní hranici mezitím byly vyslány tisíce amerických vojáků, kteří mají poskytovat logistickou podporu pohraničním úřadům. Mimo jiné instalují ostnatý drát a staví bariéry. Šéf Bílého domu už na začátku listopadu varoval, že pokud migranti budou na vojáky házet kamení, mohou po nich příslušníci armády střílet.