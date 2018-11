Trump předal své odpovědi na dotazy vyšetřovatele ruského vměšování do voleb

Prezident chtěl původně vypovídat osobně

Trump dříve zvažoval, že bude v kauze vypovídat dokonce osobně, ale poradci ho před takovým postupem varovali. Obávali se, že by prezident mohl neuváženými výroky sám sobě uškodit.

Podle Giulianiho je prezidentova spolupráce s FBI bezprecedentní. „Je načase přivést toto vyšetřování ke konci,“ zdůraznil prezidentův právník.

Mluvčí zvláštního vyšetřovatele zatím informace odmítl komentovat.

Průzkum: Bílý dům by neměl do vyšetřování zasahovat

Podle průzkumu zveřejněného americkou televizí CBS je sedm z deseti Američanů přesvědčeno, že by prezident Trump neměl do vyšetřování ruského vlivu na volby zasahovat. Mírná většina dotázaných si dokonce myslí, že Kongres by měl vydat zákon, který by Bílému domu zakázal šetření zastavit.