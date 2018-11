Ruský nezávislý magazín dostal likvidační pokutu. Zachránili ho čtenáři

Nezávislému ruskému magazínu The New Times hrozil krach poté, co dostal pokutu 22 250 000 rublů, tedy v přepočtu přes sedm milionů korun. Takovou pokutu média v Rusku nikdy nedostala. Ani ta, která patří k nezávislým jako například The New Times. Týdeník nakonec zachránili čtenáři.