Útok v centru Bruselu: Pobodaný policista utrpěl lehká zranění

Policista utrpěl zranění na krku a byl převezen do nemocnice, jeho zranění je ale jen lehké. Těžké zranění naopak utrpěl sám útočník, kterého kolegové napadeného strážníka postřelili.

Muž ozbrojený nožem zaútočil na policistu kolem půl šesté ráno před policejní stanicí nedaleko centrálního Velkého náměstí (Grand Place). „Je příliš brzy na to, abychom řekli, jaký byl motiv útočníka. Bylo zahájeno vyšetřování,“ uvedla policejní mluvčí.

Od pondělí je v Belgii na návštěvě francouzský prezident Emmanuel Macron. V úterý by se měl v doprovodu belgického krále Philippa vydat do bruselské části Molenbeek, ve které žilo několik teroristů zapojených do útoků v Bruselu a Paříži.