Proti Trumpovi zasáhla justice. Dekret o zákazu azylu pro nelegální migranty pozastavil soud

Trump dlouhodobě kritizuje, že benevolentní azylová politika Spojených států každý rok do země přiláká tisíce migrantů z Latinské Ameriky. K hranicím USA v současné době míří s vidinou lepšího života v USA několik tisíc lidí jako součást takzvaných karavan migrantů.

Soudce Jon S. Tigar ze San Francisca se po vyslechnutí argumentů obou stran rozhodl nařízení z 9. listopadu dočasně zablokovat. Pokud soud nerozhodne jinak, mělo by jím vydané opatření platit tři měsíce.

Žalobu na Trumpovo opatření podaly Americká unie občanských práv (ACLU) a Středisko pro ústavní práva (CCR). Americké právo podle nich umožňuje podat žádost o azyl každému bez ohledu na to, jak se do země dostal.

Na migranty čekají američtí vojáci

Zhruba tři tisíce lidí už dorazily do mexické Tijuany, která leží poblíž americké hranice, kde na běžence čeká armáda, s jejíž pomocí slíbil Trump imigranty zastavit.

Pohraniční stráž na americké straně instalovala řadu bezpečnostních bariér včetně ostnatého drátu. „Je to zapotřebí. Naši bratři z Guatemaly a Salvadoru nepřekračují hranice legálně. To je špatně. Rozumím jim, ale vždy existuje cesta, jak to dělat správně,“ míní obyvatel Tijuany Luis Nunes.

Mexická vláda nabídla běžencům dočasné povolení k pobytu, většina z nich to ale odmítla s tím, že usilují o azyl v USA. Utíkají především ze Salvadoru, Hondurasu a Guatemaly před chudobou a bezprávím. „Přišli jsme za prací. Chceme si vydělat peníze vlastním potem. Nechceme nikomu ublížit,“ prohlásil imigrant z Hondurasu Olman Marroquin. Cesta na sever trvá zhruba měsíc.