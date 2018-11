Ministři zahraničí EU jednají o vraždě Chášakdžího, podle Petříčka by mohlo dojít na sankce

Ministři zahraničí EU o dění kolem ostře sledované vraždy saúdskoarabského novináře jednají krátce poté, co americký list Washington Post napsal, že podle CIA smrt Chášakdžího nařídil přímo saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán.

Podle Trumpa se možná nepodaří zjistit, kdo vraždu novináře zadal

Americký prezident Donald Trump bude mít úplnou zprávu o případu na stole v úterý, už ale zdůraznil, že se možná nikdy nezjistí, kdo dal k vraždě pokyn. Rijád je pro Washington v regionu klíčový spojenec, vnímaný jako protiváha Teheránu.

„Česká republika důrazně odsoudila vraždu novináře Chášakdžího. Žádali jsme o to, aby se to projednávalo právě na úrovni rady ministrů zahraničních věcí,“ připomněl Petříček. Doufá, že přijaté závěry schůzky zdůrazní význam ochrany médií i to, že by Unie ve vztahu k Saúdské Arábii měla prosazovat lidskoprávní agendu.

„Bavíme se o řadě opatření, která by EU mohla přijmout, ale zároveň také zdůrazňujeme potřebu toho, aby se ta záležitost transparentně vyřešila,“ dodal Petříček. Evropský parlament požaduje zbrojní embargo, své dodávky vojenské techniky Saúdům do vyšetření případu už zastavil Berlín.