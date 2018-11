„Trump ohrozil bezpečnost naší rodiny, nikdy mu neodpustím,“ píše v memoárech Obamová

Spor o rodiště Obamy? Podle jeho ženy „šílený a xenofobní“ krok

Manželka prvního afroamerického prezidenta v dějinách USA zdůraznila, že Trumpovi nikdy nezapomene, jak se v době úřadování jejího manžela snažil veřejně zpochybnit, že se Obama narodil v USA. Obama, který je synem Američanky a Keňana, se narodil na Havaji. Trump tam v roce 2011 poslal své soukromé vyšetřovatele prověřit okolnosti Obamova narození.

„Bylo to celé šílené a zle míněné a čišela z toho bigotnost a xenofobie,“ píše v knize Obamová. „Ale bylo to i nebezpečné,“ dodala. Podle ní tehdy mohl někdo nabít zbraň a jet do Washingtonu a ohrozit dcery Obamových. „Donald Trump svými hlasitými a bezohlednými narážkami ohrozil bezpečnost mé rodiny. A to mu nikdy neodpustím,“ napsala v memoárech Obamová.

Na výňatky z knihy už reagoval Trump. Obamová podle něj dostala za knihu „hodně peněz“, a proto „se očekává, že bude trochu kontroverzní“. „Já zas nikdy nezapomenu (Obamovi) to, co udělal s americkou armádou. Byla zplundrovaná a já to musel napravit,“ řekl podle CNN Trump. „To, co udělal (Obama) naší armádě, velmi ohrozilo naši zemi,“ uvedl současný šéf Bílého domu.