Thousand Oaks: Vzpomínali na loňský útok ve Vegas a stali se svědky další masové vraždy

„To je podruhé za jeden rok a jeden měsíc, co se to stalo,“ citují The New York Times na svých internetových stránkách fitnessového trenéra Nicholase Championa. Řekl, že na taneční zábavě v podniku Borderline Bar & Grill se ve středu večer sešlo několik desítek návštěvníků loňského country festivalu Route 91 v Las Vegas. Na jeho účastníky střílel 46letý muž z okna hotelu. Osmapadesát lidí krveprolití nepřežilo, dalších více než 850 jich utrpělo zranění.