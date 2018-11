přehrát video Izrael nezapomíná, že jsme mu pomohli, říká nový velvyslanec Stropnický Zdroj: ČT24

Máte zkušenost s ambasadorskými posty i jinde. Tel Aviv není Washington, ale není to ani klidná Kodaň nebo Helsinky. O čem vlastně je ta práce tady?

Určitě to není klidná, bezproblémová štace. Když jste řekl Washington, tak ty země jenom svojí rozlohou a ekonomickou silou jsou někde jinde, ale z politického hlediska je řazená do první kategorie v rámci naší zahraniční politiky. Vždycky tady byl silný velvyslanec. Pro nás je to jeden z nemnoha států, se kterými máme strategické partnerství mimo Evropu. Tradice jde od roku 1948 (rok vyhlášení nezávislosti Izraele – pozn. red.) a vždycky se zmíní izraelskou stranou. Oni nezapomínají na to, že jsme jim pomohli. Je docela zajímavé, že i v zemi, která je taková kritická, tím myslím Českou republiku, kdy se málokdy lidé na něčem unisono shodnou, tak jsem nezaznamenal nikde žádné výrazné protiizraelské postoje. Naopak, většinou převládá velmi vstřícný postoj, to je docela důležitá a zajímavá devíza, která je na té práci velké plus.

Jste připraven na to, že třeba i na recepcích a oficiálních setkáních bude probleskovat téma Írán?

Určitě, máme jako členové EU určité povinnosti, za sebe to musím vnímat jako obrovské téma a chápu, že Izrael má s Íránem velký problém, zvlášť teď se syrskou krizí, kde jsou íránští odborníci, dochází tam k výcvikovým aktivitám a Írán se netají svým antagonismem vůči Izraeli. Hlasy jsou v Evropě různé a to bude jeden z těch tenkých ledů, ale ono jich je víc.

Tak pojďme na ten další – ambasáda v Jeruzalémě?

Když dva dělají totéž, není to úplně totéž. Myslím, že nejméně šťastná varianta je varianta Paraguay, která zde otevřela kancelář, aby ji asi za dva měsíce zase zavřela. Tak takto teda ne. Myslím, že je velmi dobře, že jsme ještě za mého působení na ministerstvu zahraničí otevřeli honorární konzulát, že v rámci návštěvy pana prezidenta Zemana tady bude otevřen Český dům. To je podstatné zvýšení naší přítomnosti v Jeruzalémě, to není žádná Potěmkinova vesnice. Je to na velmi dobrém místě, kam jsou zvyklí lidé chodit, měl by to být otevřený prostor, přístupný všem, kteří se z izraelské strany chtějí dozvědět cokoliv potřebného o České republice od byznysu přes turistiku až po školství nebo studium. Těším se na to, jak to znásobí a zdynamizuje vzájemný vztah. Po prvním roce to budeme vyhodnocovat. Do budoucna nevylučuju, že se to stěhování může stát, ale netvrdím, že to je věc příštích týdnů nebo měsíců. Navíc, nejsou to velvyslanci, kteří stěhují ambasády, ale vlády s přihlédnutím k názoru hlavy státu. Je to tedy výsostně politické rozhodnutí. Já takové rozhodnutí poté když tak prakticky musím vykonat, ale nejsem to já, kdo o tom rozhoduje. Jsem to však já, kdo vládě dodává, řekněme, nějakou analýzu nebo nějaký souhrn dopadů a okolností a je jich celá řada.