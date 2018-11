Křesťanka Bibiová opustila vězení. Kvůli výhrůžkám ale zůstává v ochranné vazbě

Jeden z místních duchovních, který v roce 2009 obvinil Bibiovou z rouhání, se již minulý týden obrátil na nejvyšší soud s žádostí, aby osvobozující verdikt zvrátil. Islamistická strana Tehríke Labajk (TLP), která stála v čele protestů, varovala, že její přívrženci jsou připraveni se do ulic vrátit.

Itálie před týdnem projevila o rodinu Bibiové zájem

Několik zemí nabídlo Bibiové azyl, mimo jiné Itálie, Francie či Španělsko. Italská vláda tento týden uvedla, že je připravena pomoci najít řešení, které by Bibiové „zajistilo budoucnost“. „Udělám vše, co je v lidských silách, abych této ženě zabezpečil budoucnost,“ napsal na Twitteru italský ministr vnitra Matteo Salvini. Také italské ministerstvo zahraničí uvedlo, že je připraveno podniknout všechny kroky, o nichž by mohla vláda v této záležitosti rozhodnout.

Italská katolická asociace ACS, která podporuje nejen Bibiovou, ale všechny perzekvované křesťany na světě, oznámila, že se na ni obrátil s prosbou o pomoc Asiin manžel. Ve videonahrávce zveřejněné na stránkách ACS Ašik Masíh prosí italskou vládu o pomoc s odjezdem ze země, protože jejich životní podmínky v Pákistánu jsou čím dál tím těžší.