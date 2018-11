Ztráta sněmovny je pro Trumpa problém. Demokraté se mohou zaměřit na jeho daňová přiznání

Exekutivní příkaz se musí pohybovat v mezích zákona. Teoreticky by měl být každý z nich posouzen právním úřadem Office of Legal Counsel for Form and Legality. Ne vždy se tak ale děje. Pokud přesahuje dekret meze zákona, může být soudně přezkoumán. Kongres může prosadit zákon, kterým dekret zruší, prezident má ovšem právo tento zákon vetovat.

Dekrety jsou kontroverzní, jelikož umožňují prezidentovi obejít Kongres a jednat na vlastní pěst bez souhlasu zákonodárců. Nejvíc dekretů vydal Franklin Roosevelt (3522), pro srovnání u Obamy to bylo 276 dekretů, u George Bushe mladšího 291 příkazů a Trump jich vydal k září 2018 celkem 85.

Zdroj: BBC, Wikipedie