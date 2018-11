Rusko určitě nenapadne žádný stát NATO, riskovalo by jaderný konflikt, říká expert

„Již 45 let platí situace, kdy obě dvě strany o sobě vědí, že jsou schopny zničit sebe sama v případě jakéhokoli útoku, byť i nenadálého. To platí dodnes a znamená to, že kdyby vypukla válka mezi USA, případně NATO a Ruskou federací, tak brzy bude jaderná, protože žádná ze stran nebude chtít prohrát. V tu chvíli se dostáváme k použití strategických jaderných zbraní a konci života na této planetě. Takže Ruská federace se určitě nechystá napadnout státy NATO,“ vysvětlil svůj postoj Bříza.

Nesouhlasí tak s názorem bývalého předsedy Vojenského výboru NATO, generála Petra Pavla, který hodnotil manévry ruské federace se třemi sty tisíci vojáky jako „seriózní přípravu na velký konflikt“. Počet zapojených vojáků podle Pavla odpovídá největším bitvám druhé světové války.