Češi na manévrech NATO Trident Juncture chrání vojáky v první linii

Ve středním Norsku se cvičí na ploše 150 krát 250 kilometrů. Zóny pro simulaci boje jsou vyznačené, o vojenský prostor ale nejde. Kolony projíždějí městy a stanoviště rozloží klidně na dohled něčí zahrady.

„Pokud má něco trvat pět hodin, tak to trvá pět hodin. Pokud je složitý terén, tak je složitý. Ničím to nenahrazujeme, je to v reálném prostředí, v reálných situacích,“ říká zástupce velitele jednotky ze Strakonic Jaroslav Daverný.