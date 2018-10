USA řeší odstoupení od odzbrojovací smlouvy se spojenci, Rusko připravuje odpověď

Lavrov řekl, že přínosem Boltonovy návštěvy v Rusku je to, že se ukázalo, že je potřeba hovořit o novém prostředku na zajištění strategické stability. Bolton podle něj v Moskvě přitakal tomu, že v otázce zbrojní kontroly je zapotřebí důvěra, předvídatelnost a otevřenost. Trump oznámil 20. října, že Washington chce odstoupit od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu.

Hrozí rozštěpení NATO?

„Konzultujeme s našimi evropskými partnery. Hovořil jsem o tom včera s německým ministrem obrany a konzultace pokračují,“ řekl v neděli Mattis novinářům na cestě do Prahy. Šéf Pentagonu se v sobotu zúčastnil bezpečnostní konference v Bahrajnu.

Mattis také připomněl, že ministři obrany členských zemí NATO se sejdou v prosinci v Bruselu a že to bude „kulminační bod“. Evropští členové NATO ve čtvrtek vyzvali USA, aby se místo odstoupení od INF raději pokusily přimět Rusko smlouvu dodržovat. Má to zabránit rozštěpení Aliance, jíž by Rusko mohlo využít.