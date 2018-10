Rozeznávání obličejů a záznamy. Sasko chce přísnější kontroly u hranic s Českem a Polskem

Policii mají nové technické možnosti usnadnit boj proti závažné přeshraniční kriminalitě nebo terorismu. Videozáznamy a další data nebudou úřady moci sbírat plošně, bude to možné jen po časově omezenou dobu a na silnicích, které hrají v přeshraniční kriminalitě významnou roli.

Informace, které bude možné uložit až na 96 hodin, se přitom nebudou týkat jen aut a jejich poznávacích značek nebo barvy, ale také biometrických dat osob, které v nich sedí. Programy na rozeznávání obličeje by je pak automaticky měly srovnávat třeba s databází hledaných osob.

Úprava z dílny saského ministerstva vnitra, o níž by měl v listopadu jednat tamní parlament, počítá se zvýšením policejních pravomocí v oblasti do 30 kilometrů od českých a polských hranic.

Plošný zásah do práv, tvrdí kritici

Přesto návrh novely vzbuzuje obavy, a to i v Česku. „Z pohledu občanů České republiky považujeme za nejnebezpečnější možnost instalace inteligentních kamerových systémů v koridoru kolem českých a polských hranic až do hloubky 30 kilometrů. Je zjevné, že faktickým cílem tohoto sledování jsou čeští občané, kteří jezdí do Saska, ať už jednorázově, nebo třeba každodenně za prací,“ je přesvědčen Jan Vobořil z nevládní organizace Iuridicum Remedium.

„Ačkoli proklamovaným cílem je boj proti přeshraniční kriminalitě, tak nelze přehlédnout, že jde o plošný zásah do práv všech, kteří překročí hranice,“ míní dále. Problémem by se podle něj mělo zabývat i české ministerstvo zahraničí. Navrhovaná opatření už zkoumají čeští Piráti.