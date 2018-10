Saúdové pošlou do Turecka generálního prokurátora. Z konzulátu mezitím odjela dodávka s kufry a pytlem, píše Anadolu

Saúdská Arábie pošle do Turecka generálního prokurátora kvůli vraždě novináře Džamála Chášakdžího. Řekl to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který má prý další informace k případu. Turecká agentura Anadolu napsala, že z budovy konzulátu v pátek odjela dodávka, do níž předtím pracovníci úřadu naložili z jiného vozu tři kufry a černý plastový pytel. Nastoupil do ní také muž, který měl v ruce stočený kabel.