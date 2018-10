Izraelci poprvé zabojují o medaile v arabské zemi pod vlastní vlajkou

Ve sportovním centru severně od Tel Avivu trénuje nejmladší generace izraelských judistů. Šestileté děti politiku neřeší, ale jen o pár let starší sportovci už ano. Například na loňském říjnovém šampionátu v Emirátech odmítla arabská sportovkyně podat ruku své izraelské soupeřce. Stejný případ se stal i v mužském judu.

Izraelským vítězům místo jejich státní hymny hrála ta Mezinárodní judistické federace. „Hymna Mezinárodní judistické federace byla jen takový šum na pozadí. Potichu jsem si zpíval izraelskou hymnu, protože jsem hrdý na svoji zemi,“ říká izraelský judista Tal Flicker.

Trenér juda Doron Katz zná osobně mnoho členů izraelské reprezentace a vzpomíná, že loni dvě členky klubu byly v Abu Dabí. Jedna z nich, Gili Cohenová, vyhrála medaili a muselo se to obejít bez izraelské vlajky i dresu.

To se ale mění. Letos už Gili Cohenová do Emirátů odletěla s vlajkou i dresem. Mezinárodní svaz pohrozil pořadatelům sankcemi, pokud by se opakoval dosavadní přístup.

Sport na Blízkém východě je předmětem sporu

Sport se na Blízkém východě stal předmětem politického sporu. Ale zdaleka nejde jen o judo, například ve fotbale Palestinci chtějí, aby FIFA vyloučila z izraelské ligy ty kluby, které sídlí na Západním břehu Jordánu.

„Žádáme ukončit pořádání utkání v nezákonných osadách a přestěhování těchto hřišť do Izraele,“ prohlásila ředitelka Human Rights Watch Sari Bašíová.