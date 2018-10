Fraška, reaguje svět na setkání saúdského krále s rodinou Chášakdžího. Příbuzní nesmí ze země

přehrát video USA odeberou víza Saúdům, které podezírají z podílu na vraždě Chášakdžího

Saúdský novinář zmizel 2. října na konzulátu v Istanbulu. Podle tureckého prezidenta byla vražda chladnokrevně plánována. Tělo se údajně našlo v zahradě rezidence saúdského velvyslance.

Asírí proto hodnotí přijetí u královského dvora jako „závažný útok na rodinu“ zavražděného. „Džamál mi řekl, že byl nucen se rozvést, protože jeho žena dostala na neurčito zákaz cestovat,“ řekl Asírí, který žije v Londýně. Podle Asírího se zákaz vycestování týká celé rodiny a Chášakdží Asírímu řekl, že je to nátlak na něj, aby se vrátil do Saúdské Arábie. Minulý rok odešel dobrovolně do exilu a žil v USA. „Saúdští představitelé musejí přiznat odpovědnost za tento zločin a okamžitě rodině umožnit cestovat, pokud jsou skutečně rozhodnuti odhalit pravdu,“ řekl Asírí. Chášakdžího syn a bratr podle něj do paláce přišli na nátlak a byli využiti jako zástěrka zločinu.

Asírí situaci přirovnal k případu libanonského premiéra Saada Harírího, který byl loni zadržen v Rijádu, odkud ohlásil svou rezignaci. Propuštěn byl až na základě intervence Francie. Řada uživatelů Twitteru chování královské rodiny odsuzuje. „Podívejte se na jeho tvář. Chce se mi křičet a zvracet,“ napsal jeden z uživatelů k Saláhově výrazu při podání ruky korunnímu princi. „Saláh Chášakdží (který nesmí cestovat) si třese rukou s člověkem považovaným za vraha jeho otce. Kruté, kruté,“ napsal uživatel jménem Fádí.

Chris Doyle z rady arabsko-britského porozumění se domnívá, že setkání mělo pomoci napravit pověst královské rodiny, reakce na sociálních sítích ale svědčí o tom, že šlo o další komunikační selhání Rijádu v případu Chášakdžího vraždy. „Je tu fotografie, která vydá za tisíc slov. Bolest v Saláhově tváři při setkání s králem Salmánem a zejména s korunním princem,“ upozornil Doyle. „Vrah si předvolal syna zavražděného. Představte si bolest a strach Chášakdžího syna, přinuceného zúčastnit se toho humbuku, který měl ochránit vraha jeho otce,“ stojí v tweetu podepsaném Trita Parsi. Podle saúdské aktivistky Manal Šarífové, která žije v Austrálii, Chášakdží zaplatil za svou otevřenost. „Saúdská vláda tím nasadila novou laťku, lidé v království se tak hrozně bojí promluvit nahlas,“ řekla dánské televizi TV2. Chášakdží ji prý podporoval v kampani za prosazení práva Saúdských Arabek řídit auto.

Za vraždou mohl stát korunní princ, míní Trump Šéf Bílého domu Donald Trump v rozhovoru pro list The Wall Street Journal připustil, že za vraždou mohl stát přímo korunní princ, protože jeho vliv v zemi roste. „Měli velmi špatný původní plán. Bylo to provedeno bídně a ta kamufláž byla jedna z nejhorších kamufláží v dějinách,“ myslí si prezident. Spojené státy oznámily, že odeberou víza 21 představitelům země, kteří se měli na činu podílet. Zrušení dodávek zbraní ale Trump dosud odmítal. Ankara mezitím požaduje po Rijádu vydání podezřelých, aby mohli být souzeni v Turecku.

Saúdové připustili, že novinář zemřel na půdě konzulátu. Podle nich k tomu ale došlo po náhlé bitce s lidmi, se kterými se na úřadu sešel. To, že by vraždu objednal někdo z královské rodiny, Rijád odmítá. Turecké tajné služby přitom mají mít podle médií záznam o sedmi telefonátech jednoho z podezřelých do kanceláří saúdského korunního prince.