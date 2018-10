Zemřel Gilberto Benetton. Oděvní firma letos přišla už o druhého ze čtyř zakladatelů

V roce 2012 byl jako tehdejší vlastník basketbalového klubu v Trevisu uveden do italské basketbalové síně slávy. S manželkou Lallou měli dvě dcery.

Základem úspěchu byla technologie

Rodinný klan letos přišel již o druhého člena. V červenci zemřel v 74 letech nejmladší z bratrů Carlo.

Příběh o úspěchu sourozenců Benettonových Luciana, Gilberta, Carla a Giuliany se začal psát v polovině 50. let. Rodina zůstala bez otce a Luciano se začal živit jako prodejce všeho možného. Sestra Giuliana solidně pletla, a tak si založili malou živnost. Obchod prosperoval, jednoduché střihy a pestré barvy slavily úspěch a v roce 1965 si založili firmu, do které

přibrali i mladší bratry Carla a právě Gilberta.

Za úspěchem společnosti stála technologie, která umožňovala barvit vlnu až na samém konci výrobního procesu. Tento postup tedy dovoloval plést svetry a barvit je teprve tehdy, kdy už bylo zřejmé, jaké barvy jsou zrovna v módě. Firma Benetton díky této schopnosti rychlé reakce výrazně předstihla své konkurenty. Zářivé pastelové barvy, které nová technologie umožňovala, se navíc staly jakýmsi firemním symbolem.

Tři roky po založení společnosti přenesli Benettonové její sídlo do nedalekého města Ponzano, do komplexu budov ze 16. století, které nechali obnovit a modernizovat. Společnost si postupně budovala vlastní obchodní síť – nejprve v Itálii, ale již v roce 1969 se objevil první její butik v zahraničí, a to v Paříži.

V 80. letech začala společnost jako jedna z prvních v Evropě propagovat franšízink. Také její sortiment se rozšiřoval – k vlně se přidaly výrobky z bavlny a denimu, později i hodinky, boty, klenoty, své jméno propůjčili bytovým doplňkům a parfumerii.