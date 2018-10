Poláci vyberou složení zastupitelstev. Podle analytiků jde o test obliby konzervativní vlády

Nedělní volby budou pro Právo a spravedlnost prvním celostátním testem obliby po téměř třech letech u moci. Pokud budou volební výsledky pro PiS dobré, půjde do nadcházející série volebních klání povzbuzena. Zemi totiž na jaře příštího roku čekají volby do Evropského parlamentu, pak do poslanecké sněmovny a následně i volba nové hlavy státu.

„Pokud strana dostatečně neposílí, bude se zabývat otázkou, zda premiér Morawiecki má na to, aby se stal nástupcem současného nejvlivnějšího polského politika Jaroslawa Kaczyńského,“ uvádí agentura Bloomberg.

PiS po vítězných volbách v roce 2015 ovládla ústřední vládu. Jak připomíná list The Financial Times (FT), vládne ale pouze v jednom z šestnácti vojvodství, která hrají klíčovou roli při rozdělování miliard eur z evropských fondů.

Voliče nezajímá bitva s Bruselem, vítají štědrou sociální politiku

PiS v uplynulých letech obsadila svými lidmi veřejnoprávní média a ovládla soudnictví. Polsko se tak dostalo do sporu s Evropskou komisí ohledně dodržování principů právního státu.

Nicméně jak poukazují The Financial Times, mnoho voličů spíše než bitva s Bruselem zajímá, jak sociální politiku vlády PiS pocítili ve vlastní kapse. „Pro mě je velmi důležité, že děti dostávají podporu, že byl snížen věk odchodu do důchodu,“ cituje Financial Times krakovskou důchodkyni jménem Anna.

„V otázkách, které voliče nejvíce zajímají, většina souhlasí s PiS,“ řekl FT Aleks Szczerbiak z univerzity v britském Sussexu. Ekonomové sice vyjadřují obavy nad dopady sociální politiky PiS na polské veřejné finance, Varšava si ale na druhou stranu vysloužila první místo v posledním indexu společnosti Oxfam, který se týkal sociálních výdajů na snižování nerovnosti.