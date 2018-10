Indický vlak vjel do davu lidí sledujících ohňostroj, skoro šedesát obětí

Neštěstí se stalo na předměstí Amritsaru ve svazovém státě Paňdžáb, kde se stovky lidí nahrnuly na koleje, aby měli co nejlepší výhled na ohňostroj, odpalovaného u příležitosti populárního hinduistického svátku dašahra. Kvůli oslavám neslyšeli přijíždějící rychlík.

„Každý rok sleduji dašahru odtud a nikdy dřív se nic takového nestalo. Železnice měly vlak zastavit či zpomalit,“ řekla agentuře Reuters Dípa Kumáríová, která oslavám přihlížela z terasy svého domu. „Všichni tady vědí, že kvůli ohňostroji se shromáždí velký dav,“ dodala.

Indické státní dráhy, z velké části postavené během britské koloniální nadvlády, čelí kvůli bezpečnosti již dlouho kritice. Politickou prioritou ale bylo zachovat nízké ceny jízdenek pro 23 milionů cestujících, kteří železnicí denně dojíždějí, což se podle kritiků po desítky let promítalo do nedostatečných investic do infrastruktury.