„Naprostá tragédie,“ hodnotí Francouzi škody po záplavách. Varování podle nich přišlo pozdě

Nejdřív terorismus, teď velká voda

Média připomínají, že Trèbes se v březnu stalo dějištěm teroristického útoku, když zde islámský radikál v supermarketu několik hodin držel rukojmí. Před tím než byl zastřelen, zabil tři osoby a několik dalších zranil. „Jsme prokletí, tohle není možné,“ řekla agentuře AFP místní obyvatelka Nicole.

Obzvláště chmurný je příběh Martine Mazieresové. Islamista Radouane Lakdim v březnu zabil jejího manžela a povodně nyní vzaly život jejím rodičům, kteří v Trèbes bydleli nedaleko řeky Aude.

„Máme co dělat s klimatickými změnami, které vedou k extrémním situacím. Jistě se musíme zlepšit, podniknout další opatření, ale to, co jsme zažili v Trèbes, je naprostá tragédie, které žádné zařízení na úrovni řeky nemohlo zabránit, tak strašlivá byla zuřivost proudu,“ řekl starosta Menassi.

Školy kvůli bleskovým povodním přerušily výuku, dva tisíce domácností zůstávají bez elektřiny. Vláda už vyzvala pojišťovny, aby urychlily likvidaci pojistných událostí a lidem v postižených oblastech co nejdřív vyplatily peníze.