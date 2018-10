Den, kdy se měl schvalovat rozvod s Británií. Unijní špičky v Bruselu vymýšlejí, jak z patové situace

Jednání se ocitla v patové situaci

Jednání jsou zablokovaná od neděle, kdy britský ministr pro brexit Dominic Raab odmítl na technické úrovni už v zásadě domluvený text „rozvodové smlouvy“, která upravuje podobu britského konce v EU k 29. březnu 2019.

Nevyřešeným problémem zůstává otázka celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Už loni byla ze strany EU navržena „pojistka“, která by v praxi znamenala, že by Severní Irsko ve všech klíčových aspektech zůstalo v evropské celní unii a celní hranice by se tak posunula do moře mezi Irskem a britskými ostrovy.

Vláda premiérky Mayové ale odmítá, aby pro britské Severní Irsko platil jiný celní režim než pro ostatní britská území. Argumentuje, že by tím došlo k rozdělení uvnitř Spojeného království, což je ústavně nepřijatelné. Kabinet Mayovou podpořil v názoru, že celistvost Spojeného království musí být zachována.

Sedmadvacet unijních zemí také odmítlo některé britské představy o budoucích vztazích, které Mayová prezentovala v létě. Za nerealistické byly označeny záměry Londýna ohledně budoucí hospodářské spolupráce. Naopak plány na kooperaci v oblasti bezpečnosti či diplomacie jsou vnímány kladně. Dojednaná jsou už témata od finančního vyrovnání přes práva občanů EU v Británii po brexitu až po existenci přechodného období do konce roku 2020.