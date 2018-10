Odchod Britů bez dohody je zřejmě nevyhnutelný, míní severoirští unionisté

„Vzhledem ke způsobu, jímž se EU chová, a k tomu, jak zahnali Theresu Mayovou do kouta, nevidím v současnosti na obzoru dohodu, která by získala většinovou podporu v Dolní sněmovně. Takže je pravděpodobně nevyhnutelné, že dospějeme ke scénáři bez dohody,“ prohlásil mluvčí DUP Sammy Wilson v rozhovoru s The News Letter.

Místopředseda strany Nigel Dodds rozhlasové stanici BBC Radio Ulster řekl, že si nepřeje brexit bez dohody a chce „citlivý“ odchod. Arogance evropského spolku však podle něj vylučuje plán britského kabinetu.