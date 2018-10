Německo vydá do vlasti Bulhara podezřelého z vraždy novinářky. Tvrdí, že ji pouze uhodil

Německé úřady vydají do Bulharska muže obviněného z vraždy novinářky Viktorie Marinovové. Zadržený Severin Krasimirov odmítá, že by chtěl televizní reportérku zabít nebo znásilnit. Přiznal jen, že minulý týden pod vlivem alkoholu a drog po hádce uhodil neznámou ženu, kterou pohodil do křoví.