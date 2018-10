Krasimirov se přiznal matce k vraždě novinářky. Čin asi nesouvisel s její prací

Wirth podle serveru bulharského rozhlasu nesdělil, co Krasimirov při své výpovědi přesně řekl, zda se k trestnému činu přiznal, nebo jeho spáchání popřel. Nicméně souhlasil se svým brzkým vydáním do Bulharska ve zkráceném řízení.

Matka zadrženého Bulhara mezitím poskytla rozhovor bulharské televizní stanici NOVA, ve kterém uvedla, že se jí syn k činu přiznal. „Přiznal se, že to v opilosti udělal. Byl mimo. Řekl mi, že si nic nepamatuje. Začal plakat. On není takový,“ prohlásila Krasimirovová, která žije v Německu. Jak dodala, přála by si, aby byl její syn souzen v Německu a tam si také odpykal případný trest, protože „v Bulharsku by ho zabili“.

O svém synovi Krasimirovová ještě prohlásila, že je mentálně zaostalejší, bral prý nějaké prášky, ale už mu je přestala dávat. Kromě něho má ještě sedm dětí.