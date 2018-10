V USA zatkli muže, který chtěl v den voleb odpálit devadesátikilovou bombu

Policie v úterý našla v domě šestapadesátiletého muže funkční jednadevadesátikilogramové výbušné zařízení, jehož základ tvořila dřevěná krabice naplněná střelným prachem v dřevěné bedně.

Měl také prázdné zásobníky střelného prachu, jaký se používá pro děla. Policistům přiznal, že si velké množství prachu objednal přes internet a nechal si ho dovézt do New Jersey. Pak ho dopravil do New Yorku, sestavil menší výbušné zařízení a udělal detonační test.

„Kdyby se mu to povedlo, zabil by nevinné kolemjdoucí a způsobil nevýslovnou škodu,“ prohlásil William Sweeney z Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

Muž chtěl útokem získat pozornost veřejnosti. Zastává myšlenku náhodné volby politiků, která má svůj původ už ve starověkém Řecku. Ta by měla obyčejné lidi vést k tomu, aby se více zajímali o veřejné dění, protože se nemohou spoléhat na profesionální politiky.

Muž se s plánem svěřil známému v SMS a dopisu

Policie plán odhalila díky člověku, jemuž se Rosenfeld s plánem svěřil v dopise a textových zprávách, které mu poslal v srpnu a září.

Rosenfeld byl obviněn z toho, že protiprávně vyráběl destruktivní zařízení a z mezistátní přepravy výbušniny. Za každé obvinění může dostat maximální trest odnětí svobody deset let.