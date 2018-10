Akropoli uzavřela stávka proti privatizaci řeckých památek. Vláda plány na prodej popírá

Kvůli stávce zůstala zavřená většina z 275 řeckých archeologicky významných míst, památek či muzeí. Ministerstvo kultury uvedlo, že stávka vyjde řecký stát na 500 tisíc eur, doplnil spolupracovník ČT Thomas Kulidakis.

Svaz zaměstnanců státních muzeí a památek obvinil řeckou vládu, že nezveřejnila seznam objektů veřejného vlastnictví, které byly převedeny do velkého privatizačního fondu vytvořeného v období, kdy byla země v režimu mezinárodního záchranného programu. Podle odborářů jsou na seznamu třeba Knóssos nebo Kréta.

Památky se na seznam dostávají pod kódem, tvrdí šéf odborářů Grigoris Vafiadis. „Zabere mnoho času zjistit, které kódy odpovídají které položce v katastru nemovitostí. Podle našich informací by mohla být na seznamu i Akropole, která není jen řeckým, ale i světovým dědictvím a nikdy by se neměla dostat do rukou jakéhokoli zahraničního fondu,“ uvedl.