Zavraždit saúdskoarabského novináře přijelo na konzulát speciální komando, píše americký deník

Čelní představitelé tureckých bezpečnostních složek dospěli k závěru, že saúdskoarabský opoziční novinář Džamál Chášakdží byl minulý týden zavražděn na rozkaz saúdskoarabské královské rodiny. S odvoláním na nejmenované turecké činitele to napsal deník The New York Times (NYT). Novinář zmizel poté, co 2. října navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu.