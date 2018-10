Děti ukradené za Franka: Lékař je vinen, ale zločin je promlčen

Pro únos, nejvážnější zločin, jehož se Vela dopustil, stanovuje španělské právo promlčecí lhůtu deset let. Gynekolog dítě unesl v roce 1969. Prokuratura žádala pro Velu trest 11 let vězení, penzionovaný gynekolog všechna obvinění odmítl. Dříve přiznal, že dokument, podle nějž se porodu Madrigalové účastnil, podepsal, aniž věděl, oč se jedná. Později během procesu řekl, že svůj podpis nepoznává.





Z ryze finančních pohnutek docházelo ke „kradení“ dětí i po nastolení demokracie, a to nejméně do roku 1987. Má se za to, že od 50. let se do prodeje novorozenců k adopci zapojily organizované zločinecké organizace.

Zpravodajský server BBC zdůraznil, že kauza Madrigalové je jedinou, která se dostala před soud. Na soudy se přitom obrátily tisíce podobně postižených. Minulý rok byla jedna žena odsouzena za očerňování řádové sestry – obvinila ji totiž z toho, že ji v roce 1962 odebrala biologické matce a předala adoptivnímu otci, který byl prominentním frankistou.