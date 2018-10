Před padesáti lety poprvé vzlétla dlouholetá stálice sovětského nebe Tupolev Tu-154

V historii zůstane „stopadesátčtyřka“ například zapsaná jako letadlo, na jeho palubě v dubnu 2004 zemřela řada nejvyšších polských představitelů včetně tehdejšího prezidenta Lecha Kaczyńského.

Během dlouhých let provozu postihlo Tu-154 celkem 110 nehod, které si vyžádaly přes 3 tisíce lidských životů. Za většinu z nich mohli piloti. Zejména v devadesátých letech pak některé zavinila nedostatečná údržba.

Jeden z tupolevů vstoupil i do sportovních dějin, když v únoru 1998 dovezl do Prahy hokejisty , kteří na jeho palubě slavili olympijské zlato z Nagana. V současnosti je z něj muzejní exponát v Kunovicích.

V českých a slovenských službách ovšem letouny Tu-154 létaly bez vážných nehod více než čtvrtstoletí, a to zejména u vládní letky.

Koncem 80. let si začaly pořizovat Tu-154 i ČSA, první tři stroje dostaly nátěr s OK v roce 1988. Další trojice začala u aerolinií sloužit o rok později a poslední „tučko“ získaly ČSA v roce 1990. Letadla létala na pravidelných linkách až do března 1998, poté byla nasazována už pouze na charterové lety.

Od začátku 90. let byl tento typ u ČSA postupně nahrazován modernějšími a zejména hospodárnějšími Boeingy 737, poslední Tu-154 aerolinie vyřadily v lednu 2000.

Tupolev ve své době patřil k nejrychlejším dopravním letounům