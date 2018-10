Erdogan chce referendum o rozhovorech s EU. Jednání o členství může skončit krachem

O tom, jestli bude Turecko dál jednat s Bruselem o členství v Unii, by mohlo rozhodnout referendum. Navrhuje to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle něj mohou za zdlouhavé vyjednávání předsudky vůči muslimům. Přístupové rozhovory EU s Ankarou oficiálně začaly v roce 2005 a případné referendum by mohlo vést k jejich ukončení.