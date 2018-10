Italské plány na výrazné rozpočtové schodky znepokojily trhy i EU. Vláda se je snaží uklidnit

Plán na rozpočtový schodek 2,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) představuje trojnásobek ve srovnání s cílem předchozí italské vlády. Kabinet, tvořený pravicovou stranou Liga a protestním Hnutím pěti hvězd, minulý týden navíc uváděl, že schodek by se měl na této úrovni držet i v letech 2020 a 2021.

To znamenalo vítězství šéfů vládnoucích stran nad ministrem hospodářství Triou, nestranným odborníkem, který původně chtěl, aby se deficit rozpočtu příští rok snížil na 1,6 procenta HDP. Doufal, že tak uspokojí požadavky EU, aby Itálie postupně snižovala svůj schodek a snížila dluh. Vláda však tlačila na vyšší schodek, aby mohly vládní strany splnit své předvolební sliby.

Italská vláda minulý týden ve čtvrtek oznámila, že deficit bude v příštích třech letech 2,4 procenta HDP, aby mohla financovat vysoký nárůst výdajů na sociální zabezpečení, snížení daní a zvýšení investic do veřejné infrastruktury.

Vládní plány znepokojily investory a oslabily euro

Koaliční strany tvrdí, že jejich prioritou není plnění cílů dohodnutých již dříve s Bruselem, ale financování jejich politik, jako základní mzdy pro chudé a snížení minimálního věku odchodu do důchodu.

Italské plány z minulého týdne vyvolaly obavy na trzích i v EU. Obchodníci se okamžitě začali zbavovat italských dluhopisů a euro během úterního obchodování sestoupilo až na šestitýdenní minimum vůči americkému dolaru.

„Italská vláda moc dobře ví, co její plány znamenají. Vědí to velmi dobře a je to jejich odpovědnost,“ prohlásil v pondělí eurokomisař Moscovici.

Zvyšování veřejných výdajů podle něj není složité a může přinést popularitu. „Ale nakonec to celé někdo bude muset zaplatit. Což je odpověď, kterou by vlády měly umět dát. Itálie má po Řecku v eurozóně už nyní největší veřejné zadlužení a je její jedinou zemí, která plánuje pro příští rok vyšší výdajovou část rozpočtu,“ varoval Moscovici.

Otázkou tak podle něj je, zda se zemi vyššími výdaji podaří odpovídajícím způsobem nastartovat hospodářský růst i pro další roky.

Znepokojení vyjádřili i nizozemský ministr financí Wopke Hoekstra, jeho finský kolega Petteri Orpo či předseda celé euroskupiny a portugalský ministr financí Mario Centeno.