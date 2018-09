Páteční zemětřesení v Indonésii má podle nové bilance 832 obětí

Nejpostiženější jsou města Palu a Donggala, jež jsou domovem 600 tisíc lidí. Podle mluvčího indonéské agentury Sutopa Purwoa Nugrohoa zůstává stále mnoho lidí pod troskami zřícených domů.

Desítky lidí jsou stále uvězněny v troskách hotelu ve městě Palu, které po zemětřesení o síle 7,5 stupně zasáhly šestimetrové vlny. Šéf národní agentury pro řešení katastrof Willem Rampangilei podle zpravodajských stránek Kompas řekl novinářům, že v Palu je potvrzeno 420 obětí. Viceprezident Jusuf Kalla prohlásil, že počet mrtvých může vzrůst až na tisíce.

Evakuasi korban tertimbun gempa di Hotel Roa-Roa Kota Pqluterus dilakukan Tim SAR Gabungan dikoordinir Basarnas. Diperkiran terdapat 50 orang di bawah reruntuhan bangunan. Alat berat diperlukan untuk evakuasi. pic.twitter.com/LGWwp3OEhE — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) September 30, 2018

Katastrofa se týká až 1,6 milionu lidí

Mluvčí agentury pro řešení katastrof Sutopo Purwo Nugroho na tiskové konferenci uvedl, že škody jsou rozsáhlé a tisíce domů, nemocnic, nákupních center a hotelů se zhroutily. Most odplavila voda a hlavní silnice do Palu byla odříznuta sesuvy půdy. Úřady se zatím nedostaly severně od Palu, do oblasti Donggala, která byla blíže epicentru zemětřesení. Zde žije více než 300 tisíc lidí. Evakuační centra ve městě Palu by měl dnes navštívit indonéský prezident Joko Widodo.

Indonéští novináři, kteří jsou na místě, tvrdí, že všude kolem nich leží lidská těla. Červený kříž odhaduje, že páteční katastrofa se týká až 1,6 milionu lidí.

Kondisi pantai di Kota Palu pascatsunami. Kerusakan cukup parah. Bangunan hancur dan rata tanah. Beberapa korban meninggal ditemukan akibat gempa dan diterjang tsunami. Evakuasi terus dilakukan. pic.twitter.com/hQdJCr6ioB — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) September 29, 2018

České ministerstvo zahraničních věcí až do odvolání nedoporučuje cestovat na Sulawesi, zvláště do severních oblastí ostrova. Ministerstvo kontaktovalo 191 českých občanů zaregistrovaných v systému DROZD. „Zatím nemáme informace o zraněných českých občanech,“ řekl Robert Řehák z tiskového odboru ministerstva. V případě nouze mohou lidé kontaktovat české velvyslanectví v Jakartě na pohotovostní lince +62 811 1941 251.

Podle místního tisku indonéské ministerstvo pro cestovní ruch aktivovalo krizové středisko pro návštěvníky, které bude ve spojení s krizovým štábem a turistickou kanceláří na Sulawesi. Návštěvníkům se doporučuje, aby se informovali o situaci na oficiálních stránkách vlády.