Tápající rakouští sociální demokraté hledají spásu u ženy. Bývalé ministryně zdravotnictví

„Rendiová-Wagnerová má výhodu, že je žena, ale má velkou nevýhodu, že je členkou strany teprve dva roky. Socialistická strana v Rakousku funguje stále ještě na principu zásluhovosti, tzn. veřejnou funkci může dostat jen ten, kdo si to odseděl, kdo si to odpracoval na volebních mítincích. A to ona určitě není.“