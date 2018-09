Před dvaceti lety se v Bosně zřítil český armádní vrtulník. Tragédii tehdy nepřežili tři vojáci

V době tragédie bylo Heuschneiderovi třicet let a v Bosně byl na své druhé zahraniční misi. „Byl jsem alternující posádka, která je střídala. Oni letěli odpoledne, my jsme letěli dopoledne,“ dodává pilot.

Kvůli špatné viditelnosti našli zřícený stroj až druhý den dopoledne. To, že nikdo nepřežil, zjistil s ostatními vojáky SFOR přímo u vraku vrtulníku také Zdeněk Heuschneider. „Byl to jeden z nejhorších dnů mé letecké kariéry,“ vzpomíná pilot vrtulníku z kbelské základny.

Tragédii si připomínají i místní

Na místě havárie stojí od roku 1999 památník, který tam nechala postavit česká armáda. Tragédii českého vrtulníku si u něj připomínají i místní obyvatelé. „Každý rok tady vzdáváme čest těmto obětem, protože si to zaslouží. (Vojáci) tu byli jako záruka a jistota míru,“ říká Luka Krstanovič, předseda městské rady v Tomislavgradu.

Vojáci, kteří při pádu helikoptéry zahynuli, jsou pohřbeni doma. Letos přijeli na místo tragédie i jejich příbuzní. „Je to 20 let, ale zase mi to nepřipadá tak dlouho, vidím to jako dneska,“ uvedl například Miloš Nasavrcký, bratr pilota Jaromíra Nasavrckého.

Česká armáda byla v Bosně a Hercegovině aktivně zapojena do různých operací dvanáct let, od roku 1996 do roku 2008. Během této doby tam zahynuli čtyři čeští vojáci.