Královna, premiérka nebo šéfka Scotland Yardu. Spojenému království vládnou ženy

„Je to naprosto historický okamžik. Jsou tu všude ženy. Myslím, že to je ženská epocha,“ říká Anna Whitelocková, historička a expertka na gender v politice z University of London.

Ženy tvoří třetinu Dolní sněmovny

Sto let poté, co Britky mohly poprvé volit, mají v Dolní sněmovně parlamentu ve Westminsteru zastoupení 32 %. Je to sice nejvíc v historii, ale podle kritiků to pořád nestačí.

„Proč potřebujeme ženy v politice? Protože jejich zastoupení ovlivňuje politiku. Polovinu této země tvoří ženy,“ myslí si Virginia Crosbieová, ředitelka organizace Women2Win, která podporuje ženy v politice a kterou spoluzaložila současná premiérka Theresa Mayová, po Margaret Thatcherové teprve druhá žena v čele britské vlády.

Mayová čelí kvůli brexitu každodenním útokům od soupeřů, kteří by ji v Downing Street 10 rádi nahradili. Nejen od lídra labouristů Jeremyho Corbyna, ale i od spolustraníka a exministra zahraničí Borise Johnsona. „Je velmi odhodlanou dámou. Dostala mandát a ten plní,“ podotýká na adresu premiérky Crosbieová.

Ženská dominance na samém výsluní britské moci ale nepotrvá věčně. Nástupcem Alžběty II. se stane princ Charles a Theresa Mayová si nemůže být jistá dnem ani hodinou, kdy ve funkci premiérky menšinové vlády skončí.