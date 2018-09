Ukrajina zapisuje západní kurz do ústavy. Porošenko varoval před smířlivostí vůči Putinovi

Nezvratnost evropského a euroatlantického kurzu ukrajinské zahraniční politiky míří do tamní ústavy. Návrh prezidenta Porošenka ve čtvrtek podpořilo 321 poslanců. Proti hlasovali pouze poslanci Opozičního bloku, kteří prosazují užší vazby s Ruskem. Nejvyšší rada má 450 křesel, ovšem 28 z nich je kvůli okupaci Krymu a části Donbasu neobsazeno.

Zároveň upozornil, že podpora západního kurzu převážila až poté, co ruská armáda v roce 2014 anektovala Krym a zapojila se do stále pokračující války v Donbasu „Ještě před Majdanem v roce 2014 byla ukrajinská společnost rozdělená zhruba napůl v té základní otázce, zda prohlubovat spolupráci s Ruskem, nebo směřovat k Západu,“ vysvětlil Příhoda.

Směřování do EU podporují podle Marka Příhody z Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy asi dvě třetiny Ukrajinců. „U NATO je ta podpora slabší, ale přece jen je jasná převaha pro vstup,“ doplnil v ČT.

„Dokonce i teď, po tisících obětech zaviněných Ruskem v Donbasu, po tragédii letu MH17 (civilního boeingu sestřeleného podle vyšetřovatelů ruskou raketou), po Sýrii a Salisbury, zůstává na Západě hodně lidí toužících pohledět (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi do duše, anebo ještě nevím kam. Zajímalo by mě, co tam chcete vidět? Vše je i bez toho všem na očích,“ prohlásil Porošenko.

Příhoda zdůraznil, že ukrajinská společnost vnímá řešení vojenského konfliktu dlouhodobě jako jednu z priorit. „Bohužel ten konflikt nemá blízké řešení,“ řekl.