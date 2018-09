Noví strážci oceánů: robotické medúzy by mohly pozorovat korálové útesy

Asi dvacet centimetrů širocí roboti jsou podobní talířovce ušaté během larvální fáze. Pohybují se pomocí osmi silikonových chapadel. Ta pomocí motorů nasávají a vystřikují vodu a tím umožňují robotické medúze, aby se rychle a obratně pohybovala vodou. Díky tomu její pohyb vypadá téměř, jako by se jednalo o opravdovou medúzu.

Engenerg v té souvislosti uvedl, že roboti plavou samostatně. Aby se tyto neživé medúzy neztratily, jejich pohyb je potřeba pečlivě sledovat.

Robotické medúzy můžou ohrožovat želvy

Mořský biolog z Bangor University John Turner ale varoval, že robotické medúzy by mohly ohrozit některé živočichy. Svým vzhledem i pohybem totiž připomínají talířovku ušatou, se kterou by si ji mohli splést. „Jedním z rizik je to, že dron můžou sníst želvy, mořští savci nebo velké ryby,“ řekl Turner BBC.

Z toho důvodu by podle něj měli strůjci robotů zvážit přidání varovného systému, který by blížící se zvířata odháněl zvukem, nebo robotickou medúzu sestrojit tak, aby živočichům nechutnala a páchla.