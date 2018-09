V Polsku už v zimě není místo s čistým vzduchem. Vláda uvolní miliardy na nákup domácích kotlů

Dbej o své zdraví – a raději nedýchej. Tak by mohl znít ironický název nové zprávy polského Nejvyššího kontrolního úřadu. V zemi už podle kontrolorů nejsou, obzvlášť v zimě, místa, kde by byl vzduch čistý. Jen ta, kde to není tak zlé a kde se stanovené limity nepřekračují tak často.

„Ročně z mapy zmizí město velikosti Radomska. Kvůli otrávenému ovzduší a komplikacím, které to vyvolává, v Polsku totiž umírá přes 46 tisíc lidí,“ upozornil šéf úřadu Krzysztof Kwiatkowski.