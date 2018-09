Hagia Sofia zůstane muzeem. Turecký soud zamítl žádost o přeměnu chrámu v mešitu

Turecký ústavní soud zamítl požadavek náboženské skupiny, aby se z istanbulského chrámu Boží moudrosti (Hagia Sofia) opět stala mešita. Původně byzantský chrám byl mešitou do 30. let minulého století, kdy z něj zakladatel moderního tureckého státu Mustafa Kemal Atatürk udělal muzeum. Po přeměně chrámu na mešitu volají už několik let i někteří oficiální představitelé státu.