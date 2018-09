Vichry Florence bičují východní pobřeží USA, vyskytují se první lokální záplavy

„Hnací silou hurikánu je teplá mořská hladina. Podmínkou pro rozvoj hurikánu je, že mořská voda musí být teplejší než 26 stupňů, do hloubky asi 50 metrů. Hurikán Florence se dostal do míst, kde není teplá mořská voda, z toho důvodu začal pozvolně slábnout.“

„Stojíme na východním pobřeží u města Wilmington. Vane tady už poměrně silný vítr a hustě prší, přestože hurikán je ještě poměrně daleko od pobřeží a podle posledních zpráv meteorologů zpomaluje. Na pobřeží hurikán udeří pravděpodobně až zítra odpoledne. V tuto chvíli jsou ale už uzavřeny mosty, které vedou na pás ostrovů podél pobřeží Severní Karolíny. Kdo tam doteď zůstal, už by se neměl pokoušet dostat na pevninu, protože by jej mohl vítr z mostů srazit,“ reportoval kolem 23:00 SELČ zpravodaj ČT David Miřejovský. Ve Virgiinii se objevily už i první lokální záplavy.

Bouře se nachází zhruba 250 kilometrů od pobřeží Jižní Karolíny a pohybuje se rychlostí asi 17 kilometrů za hodinu.

„Zlobu hurikánu Florence pocítíme už dnes (ve čtvrtek). Na pobřeží se dá odpoledne očekávat vítr až o rychlosti 130 kilometrů v hodině. A to je teprve předehra k nepočítaným dnům mizérie,“ napsal server televize CNN. Meteorolog CNN Chad Myers upozornil, že nízká kategorie hurikánu v tomto případě nehraje roli, protože nehledě na ni se čekají mohutné záplavy a obří srážky.

V Severní Karolíně naprší podle meteorologů ze služby weather.us tolik vody, že by to stačilo na zaplnění více než 15 milionů plaveckých bazénů olympijských rozměrů, tedy 50 krát 25 metrů.

Meteorologové upozornili, že bouře, která je rozlohou větší než celá Severní Karolína, by mohla být nejsilnější v oblasti za posledních 25 let. Severní Karolína má rozlohu 139 390 kilometrů čtverečních, což je téměř dvakrát tolik co Česko. Co do množství srážek by mohla kromě toho překonat i rekordní hurikán Harvey z roku 2017, který v Texasu proměnil silnice v řeky. Zahynulo tehdy téměř 90 lidí.