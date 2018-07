MINUTU PO MINUTĚ: Putin přiletěl do Helsinek se zpožděním, začátek summitu se posune

Podle neoficiálních informací mělo setkání Putina s Trumpem začít dvacet minut po poledni SELČ po ceremoniálu fotografování. Ruský prezident se měl do prezidentského paláce v Helsinkách ke schůzce dostavit zhruba deset minut před polednem SELČ.

Putin zamířil z letiště přímo do prezidentského paláce. Poprvé přitom použil speciální ruskou prezidentskou limuzínu Aurus, která je údajně větší než reprezentační vůz prezidenta USA přezdívaný The Beast (Bestie).

Podle původního protokolárního plánu měl podle agentury TASS Trump Putina v prezidentském paláci očekávat. Šéf Bílého domu ale podle televize CNN své plány změnil poté, co se Putin cestou do Helsink zdržel. Trump s odjezdem ze svého hotelu podle americké televize vyčkal až do chvíle Putinova příjezdu do prezidentského paláce.

Putin si podle ruských médií na dochvilnosti nezakládá, i na několik schůzek se zahraničními vůdci se v minulosti dostavil se zpožděním. Čekat nechal i britskou královnu Alžbětu II. nebo papeže Františka. Rekordu zřejmě v tomto ohledu dosáhl v roce 2012, kdy na něj bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč čekal čtyři hodiny.

Jak dlouho má jednání mezi čtyřma očima trvat, nebylo stanoveno. Podle Putinova poradce Jirije Ušakova také sami prezidenti rozhodnou o tom, zda bude podepsáno společné prohlášení, nebo zda prezidenti shrnou výsledky jednání jen na plánované tiskové konferenci.