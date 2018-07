Mayová varovala konzervativce, že žádný brexit nakonec nemusí být

„Moje poselství pro naši zemi o tomto víkendu je jednoduché: musíme se soustředit na dosažení pozitivního výsledku,“ napsala Mayová v článku ve vydání nedělníku The Mail on Sunday. „Pokud tak neučiníme, riskujeme tím, že nakonec žádný brexit nebude,“ dodala.

Tento týden rezignovali na svou funkci šéf britské diplomacie Boris Johnson a ministr pro brexit David Davis kvůli nesouhlasu s novými návrhy vlády Theresy Mayové ohledně podmínek odchodu země z Evropské unie. Plán předpokládá zachování více obchodních vazeb s unií, než si odstupující rozhodní stoupenci brexitu přejí.

Plán Mayové na vystoupení Británie z EU kritizoval v rozhovoru s listem The Sun tento týden také americký prezident Donald Trump. Uvedl, že Mayová se rozhodla pro špatnou podobu dohody o odchodu své země z Evropské unie, čímž ohrožuje budoucí obchodní smlouvu Británie s USA. Později Trump při schůzce s Mayovou názorově obrátil a premiérku chválil. Prohlásil, že rozhodnutí o podobě odchodu Spojeného království z Evropské unie je věcí Británie, a slíbil, že Británie bude moci s USA po brexitu obchodovat.

Mayová v rozhovoru s listem The Mail on Sunday se také pokusila poskytnout jisté záruky těm, kdo se obávají, že bude přistupovat na další kompromisy, aby dosáhla dohody s Bruselem. „Náš plán není dlouhý seznam přání, ze kterého si mohou vyjednávači vybírat. Je to komplexní plán skládající se z řady bodů, o nichž nelze diskutovat,“ dodala.