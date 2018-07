Kreml zváží milost pro režiséra Sencova, pokud dostane žádost

Sencova, který má v pátek 42. narozeniny, zadržely ruské úřady v květnu 2014 a obvinily ho, že na Krymu, který Rusko anektovalo v březnu 2014, zosnoval teroristické spiknutí. Sencov obvinění odmítal jako vykonstruované za pomoci zfalšovaných důkazů. Přesto však byl odsouzen k 20 letům.

„Samozřejmě, že to zvážíme, ale nemohu říct, kdy přesně se to stane,“ řekl Peskov k možnosti udělení prezidentské milosti. Dodal, že udělování milostí například na žádost matky není zakotveno v zákoně. Kreml už o žádosti Ljudmily Sencovové údajně slyšel z médií, nelze to ale považovat za oficiální podání.