Rozstřílená královská rodina a davem roztrhaný premiér. Před 60 lety se z Iráku stala republika

Britové se rozhodli, že ze země vytvoří monarchii a do jejího čela dosadí bývalého krále Velké Sýrie Fajsala I. z dynastie Hášimovců. „Pocházel z oblasti dnešní Saúdské Arábie. Britové vlastně dosadili do čela státu krále z úplně jiné oblasti Blízkého východu. Ten člověk na území Iráku do té doby nebyl,“ upřesňuje antropoložka se zaměřením na islám a odborná asistentka Západočeské univerzity Veronika Sobotková.

Od dubna 1958 začal Mufid Jazairi pracovat v deníku Al-Bilad jako korektor. Měl na starosti první stranu, která se tvořila pozdě do večera. „V noci ze 13. na 14. července jsem byl ještě o půlnoci v práci, spát jsem šel kolem druhé ráno. Bagdád byl stejný jako každý den. Noc byla klidná, ticho, nikde se nic zvláštního nedělo. Nic nenapovídalo tomu, že by se něco mělo stát během tří až čtyř hodin. Druhý den ráno mě budil kolega s křikem: ‚Vstávej je revoluce!'“ vzpomíná na tu noc Jazairi.

Iráčané však byli podle Sobotkové po získání nezávislosti opatrní. Po vystoupení z Bagdádského paktu se hned bezhlavě nepřidali k druhé straně. „Ve chvíli, kdy Irák změnil vztah k Velké Británii, neznamenalo to, že by se ihned přilepil na někoho se stejným smýšlením a názory,“ vysvětluje Sobotková a dodává, že Iráčané byli opatrní a měli strach z násirismu „Báli se, že by Egypt mohl být příliš silný a zasahovat do vnitřních záležitostí Iráku,“ míní Sobotková.