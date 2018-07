Tajfun Maria přinese na Tchaj-wan a do Číny bleskové povodně i silný vítr. Bouří přibývá kvůli změně klimatu

V okolí Číny, Taiwanu, Japonska a Jižní Koreje by se silnější bouře měly tedy stát v blízké budoucnosti mnohem častějšími a obyvatelstvo by se na to mělo připravit. Existují také studie, které ukazují, že podobné zesilování se týká i hurikánů, které zasahují pobřeží Spojených států v Atlantiku – a někdy, jako například u loňské bouře Ophelia, se mohou dostat až do Evropy.